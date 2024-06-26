عاجل.. آخر تطورات إصابة ميسي أمام تشيلي

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أحمد جودة - القاهرة - اعترف ليونيل ميسي عقب الفوز 1-0 على تشيلي، أنه شعر "بآلام في عضلات الفخذ الخلفية" أثناء المباراة، خلال تصريحات أدلى بها من المنطقة المختلطة.

آخر تطورات إصابة ميسي أمام تشيلي

وقال ميسي عقب لقاء تشيلي، فجر الأربعاء: "شعرت ببعض الآلام الحادة، لكنني تمكنت من استكمال المباراة وسنرى ما سوف يحدث".



وأبدى النجم الأرجنتيني عقب هذا اللقاء "الصعب" لأن جميع مواجهات تشيلي تكون "صعبة"، رضاءه عن تحقيق "هدف الفوز والتأهل لربع النهائي".

إلا أن "البرغوث" عاد ورفض رفع سقف التوقعات بعد تحقيق الأرجنتين الفوز في مباراتيها اللتين خاضتهما حتى الآن.

وأوضح: "لا نزال نفس الفريق المتواضع الذي يلعب كل مباراة على حدة، ويقاتل ويكافح من أجلها".

وتتصدر الأرجنتين المجموعة الأولى من كوبا أمريكا برصيد 6 نقاط، تليها كندا في الوصافة 3 نقاط، خلفهما تشيلي وبيرو ولدى كل منهما نقطة.