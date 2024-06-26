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أحمد جودة - القاهرة - يلا شوت بث مباشر .. مشاهدة منتخب البرتغال × جورجيا Twitter بث مباشر بدون "تشفير أو فلوس" | اليورو 2024

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة منتخب البرتغال × جورجيا Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | اليورو 2024.. يشهد ملعب فيلتينس أرينا بمدينة جيلزنكيرشن الألمانية، مساء اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024، مواجهة مثيرة تجمع بين منتخبي البرتغال وجورجيا، ضمن ختام منافسات المجموعة السادسة في بطولة أمم أوروبا 2024.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة جورجيا والبرتغال من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مُباراة جورجيا والبرتغال في يورو 2024

يدخل المنتخب البرتغالي اللقاء وقد ضمن تأهله إلى دور ثمن النهائي، بعد تحقيقه انتصارين عريضين على كل من التشيك (2-1) وتركيا (3-0). بينما تسعى جورجيا لانتزاع بطاقة التأهل الثانية من المجموعة، حيث تملك نقطة واحدة من تعادلها مع التشيك وخسارتها أمام تركيا.

تكتسب المباراة أهمية كبيرة بالنسبة للمنتخبين، فمن ناحية البرتغال، يُسعى المدرب روبيرتو مارتينيز للحفاظ على زخم الانتصارات وتجربة بعض اللاعبين البدلاء، بينما يبحث منتخب جورجيا عن تحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى أدوار خروج المغلوب للمرة الأولى في مشاركاته القارية.

تُعد هذه المواجهة هي الثالثة في تاريخ اللقاءات بين المنتخبين، حيث سبق وأن التقيا في مباراتين وديتين عامي 2012 و2013، وفازت البرتغال في كليهما.

يتوقع أن تشهد المباراة ندية قوية بين المنتخبين، خاصة مع سعي جورجيا لتحقيق المفاجأة أمام بطل أوروبا 2016، بينما يُريد المنتخب البرتغالي الحفاظ على صدارة المجموعة وتحسين أدائه قبل خوض غمار أدوار خروج المغلوب.

وتُنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر العديد من القنوات الفضائية، كما يمكن متابعتها عبر الإنترنت من خلال منصات البث المباشر.

مُوعد مُباراة جورجيا والبرتغال في يورو 2024



يُلبي عشاق كرة القدم عشاقهم مساء اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024، بمتابعة مُباراة مثيرة تجمع بين منتخبي البرتغال وجورجيا، ضمن ختام منافسات المجموعة السادسة في بطولة أمم أوروبا 2024.

تُقام المباراة على ملعب فيلتينس أرينا بمدينة جيلزنكيرشن الألمانية، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت جرينتش، والرابعة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وجورجيا في كأس أمم أوروبا

شبكة بي إن سبورتس: هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة يورو 2024 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد خصصت الشبكة قناة bein sports max 1 لبثّ المباراة بشكل مباشر.

جدول ترددات قناة bein sports max 1

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز نايل سات 11058 عمودي 27500 عرب سات 10722 أفقي 27500 بدر 4 12034 أفقي 27500

التشكيل المتوقع لمنتخب البرتغال



تشكيل منتخب البرتغال المتوقع،

حراسة المرمى: دييجو كوستا

خط الدفاع: نونو مينديش- بيبي- روبن دياز- جواو كانسيلو-

خط الوسط: برونو فيرنانديز- جواو بالينيا- فيتينيا-

خط الهجوم: رافائيل لياو- برناردو سيلفا- كريستيانو رونالدو.

جدول ترتيب المجموعة السادسة



1 - البرتغال برصيد 6 نقاط.

2 - تركيا برصيد 3 نقاط.

3 - التشيك برصيد نقطة واحدة.

4 - جورجيا برصيد نقطه واحدة.

نتائج منتخب البرتغال في الجولات السابقة



افتتح منتخب البرتغال مشواره في دور المجموعات من كأس أمم أوروبا بالفوز على جمهورية التشيك في الجولة الأولى بهدفين مقابل هدف، وعاود تحقيق الفوز في الجولة الثانية على نظيره تركيا بثلاثة أهداف دون رد.