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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ويست هام الإنجليزي لكرة القدم، تعاقده مع ويس فودرينغهام، حارس مرمى شيفيلد يونايتد، في صفقة انتقال حر.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن الحارس البالغ من العمر 33 عامًا، شارك في 30 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز مع شيفيلد الذي هبط مع نهاية الموسم الماضي.

ويست هام يتعاقد مع حارس شيفيلد يونايتد

ووقع فودرينغهام على عقد لمدة عامين مع ويست هام، وسينضم رسميًا للفريق في الأول من يوليو المقبل.

وقال فودرينغهام: "هناك شعور رائع لكوني من لاعبي ويست هام. بمجرد سماعي عن رغبتهم بضمي، كنت حريصًا على إتمام التريببات الخاصة بذلك، وأنا سعيد للغاية بالتواجد هنا ".

