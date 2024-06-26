نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يورو 2024.. رومانيا تتصدر المجموعة الخامسة وتبلغ دور الـ16 في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

تعادل منتخب رومانيا مع ظيره السلوفاكي بنتيجة 1-1 اليوم الأربعاء في فرانكفورت، ليضمن صدارة المجموعة الخامسة ويتأهل إلى دور الـ16 من بطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا.

تقدم منتخب سلوفاكيا بهدف بعد مرور 24 دقيقة عندما مرر يوراي كوتشا كرة عرضية من الجهة اليمنى، قابلها أندري دودا برأسه في الزاوية اليمنى.



وبعد مرور عشر دقائق عرقل المدافع السلوفاكي دافيد هانكو اللاعب الروماني يانيس هاجي ليحتسب الحكم ركلة جزاء بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد(فار).

وسدد راشفان مارين الركلة في المقص الأيمن، ليمنح منتخب رومانيا هدف التعادل.

بهذا التعادل رفع منتخب رومانيا رصيده إلى 4 نقاط في الصدارة متفوقًا بفارق الأهداف عن بلجيكا، وخلفهما سلوفاكيا بأربع نقاط أيضًا لتتأهل ضمن أفضل أربعة ثوالث في دور المجموعات.

وتذيل منتخب أوكرانيا ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط ولكن تخلف عن منافسيه بفارق الأهداف.

وسيلعب منتخب رومانيا في دور الـ16 إما مع منتخب هولندا ثالث المجموعة الرابعة أو سلوفينيا ثالث المجموعة الثالثة.

أما منتخب سلوفاكيا سيواجه إما إسبانيا متصدر المجموعة الثانية أو إنجلترا متصدر المجموعة الثالثة