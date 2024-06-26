هدف كفاراتسخيليا أمام البرتغال في يورو 2024

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أحمد جودة - القاهرة - في مباراة كأس أمم أوروبا 2024، افتتح منتخب جورجيا التسجيل أمام منتخب البرتغال بفضل هدف سجله كفاراتسخيليا في الدقيقة الثانية من اللقاء.

هدف كفاراتسخيليا أمام البرتغال

الهدف جاء بعدما قام كفاراتسخيليا بتسديد كرة رائعة في الزاوية القريبة للمرمى، مما أتاح لمنتخب جورجيا التقدم في النتيجة.

بفضل هذا الهدف، انتهت النتيجة بتقدم جورجيا على البرتغال في الوقت الحالي من المباراة التي تأتي ضمن جولات المجموعة الثالثة من البطولة.