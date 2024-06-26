نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أزمة جديدة تهدد الزمالك ومطالبه بـ 30 مليون جنيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مجلس إدارة نادي الزمالك يعمل على حل أزمة المستحقات المالية المتأخرة للاعبه السنغالي إبراهيما نداي، الذي طالب بمبلغ يقدر بـ 650 ألف دولار منذ ما يقرب من 13 شهرًا، قبل أن يقدم شكوى رسمية إلى المحكمة الرياضية الدولية.

نداي يحذر الزمالك ويطالب بمستحقاته

وأفادت مصادر مطلعة بأن إبراهيما نداي قد أرسل إنذارًا رسميًا للنادي مطالبًا بتسوية مستحقاته المالية المتأخرة.

الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء.

من المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الخميس المقبل في السادسة والنصف مساءً، على ملعب النادي، استعدادًا للمباريات المقبلة.

اللاعبون المصابون سيخضعون لتدريبات تأهيلية في مقر النادي اليوم، وذلك في إطار برنامج التأهيل المحدد لهم، بهدف تجهيزهم للانضمام إلى التدريبات الجماعية في الأيام المقبلة.