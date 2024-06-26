أوكرانيا تسجل رقما سلبيا في يورو 2024

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أحمد جودة - القاهرة - ودّع منتخب أوكرانيا، بطولة يورو أمم اوروبا 2024، رغم امتلاكه 4 نقاط في المجموعة الخامسة، بعد تعادله السلبي مساء الأربعاء، أمام نظيره البلجيكي.

وشهدت المجموعة المثيرة الّتي ضمّت اربع منتخبات وهم ​رومانيا​ وسلوفاكيا و​بلجيكا​ و​اوكرانيا​، حصول كل منتخب على 4 نقاط، واختلاف فارق الاهداف.

اوكرانيا تسجل رقما تاريخيا سلبيا في اليورو

وتصدّرت رومانيا فيما تذيّلت اوكرانيا المجموعة، وذكرت شبكة “Stats Foot” الفرنسية، أن أوكرانيا أصبحت أول فريق ينهي دور المجموعات في المركز الرابع برصيد 4 نقاط، ولا يتأهل للدور التالي.

فيما تأهّلت المنتخبات الثلاث الاخرى إلى دور ال16.