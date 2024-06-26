يورو 2024:أول مرة تتعادل فيها فرق مجموعة بنفس النقاط

يورو 2024:أول مرة تتعادل فيها فرق مجموعة بنفس النقاطحضرت الإثارة بقوة في منافسات المجموعة الخامسة لبطولة يورو 2024 المقام حاليا في ألمانيا، بعد التنافس الشديد بين منتخباتها لحسم بطاقة التأهل لثمن النهائي.وأسدل الستار على مباريات تلك المجموعة اليوم الأربعاء، وحصدت جميع الفرق 4 نقاط وحسمت الأهداف ترتيب المجموعة.

وتصدرت رومانيا الترتيب، بينهما حلت بلجيكا في الوصافة، وضمنت سلوفاكيا التأهل بين أفضل ثوالث، في الوقت الذي تذيلت فيه أوكرانيا الترتيب وودعت البطولة.

وبحسب أرقام "أوبتا" للإحصائيات، هذه هي المرة الأولى طوال تاريخ بطولة اليورو التي تنهي فيها جميع فرق مجموعة في دور المجموعات بنفس الرصيد من النقاط.

كما أن أوكرانيا أصبحت أول فريق يتذيل ترتيب مجموعته بعد حصد 4 نقاط في البطولة.

وهذه هي المرة الأولى التي تنجح فيها رومانيا في تصدر ترتيب مجموعتها في منافسات اليورو، بحسب أرقام "سكواكا" للإحصائيات.

المصدر/كوورة