نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة استادات تقرر الإنتهاء من فروع أندية سيتى كلوب بنى سويف والمنيا ودمنهور خلال 12 شهرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وقعت شركة استادات الوطنية للإستثمار الرياضى برئاسة المهندس سيف الوزيرى، بروتوكول تعاون مع شركة ديوان برئاسة المهندس محمد منتصر، بهدف الانتهاء من الإنشاءات فى ثلاثة فروع لأندية سيتي كلوب بحد أقصى 12 شهرا لفروع بنى سويف والمنيا ودمنهور، على أن تبدأ المرحلة الثالثة من خطة الانشاءات والتجهيزات لفرع طنطا فى الأول من أغسطس المقبل والانتهاء منها ديسمبر 2024.

شركة ديوان تم تأسيسها حديثا بالشراكة بين شركة كونتريد برئاسة المهندس طارق رياض والمهندس ماجد مدحت، وشركة المنتصر للمقاولات برئاسة المهندس محمد منتصر، أصحاب الخبرات والتاريخ الطويل في المقاولات عامة والمنشآت الرياضية خاصة، وتم تأسيس شركة ديوان للدخول في شراكة مع شركة استادات الوطنية بهدف احداث ثورة انشائية في أندية سيتى كلوب.

وتضع شركة استادات الوطنية المالكة لمجموعة سيتي كلوب خطة استثمارية كبيرة للمجموعة لعام 2024، تستهدف من خلالها الانتهاء من المشروعات المفتوحة بعدد من الفروع جنبا إلى جنب مع بدء الإنشاءات فى فروع جديدة، ويتولى مجلس إدارة سيتى كلوب وقطاعه الهندسى العمل على انتهاء تلك المشروعات وفق الخطة الموضوعة.

وتهدف شركة استادات من فكرة التوسع في مختلف المحافظات، تقديم إضافة للبنية التحتية في مجال النشاط الرياضي في مصر، على نحو يؤهل مصر لاستضافة وتنظيم كبرى المسابقات والفعاليات الرياضية علي أعلي مستوي، فضلًا عن دور أندية سيتى كلوب المنتظر في نشر ممارسة الرياضة على المستوى الوطني وإتاحة استخدام المنشآت الرياضية الحديثة للمواطنين من كافة الفئات والأعمار.

ووفقا لخطة شركة استادات الاستثمارية، يشهد عام 2024 دفع معدلات الأداء فى كل المشروعات وانطلاق العمل في فروع جديدة إرضاءً لرغبات الأعضاء الحاليين والجدد في إطار استراتيجية سيتي كلوب وتحقيق شعارها بتنشئة "جيل بكرة" بإتاحة الفرصة أمامه وتمكينه من اكتساب ومهارات فى كل المجالات الرياضية والاجتماعية والثقافية.

وتسعى شركة استادات، إلى الوفاء ببرنامجها الإنشائي والتوسع فى برامجها الرياضية تلبية لمتطلبات أعضائه ومجتمعاتهم ومساهمة حقيقية فى الحركة الرياضية ببناء جيل جديد من الأبطال الرياضيين.