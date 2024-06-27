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أحمد جودة - القاهرة - أعلن القادسية السعودي اليوم الخميس تعاقده مع ناتشو فرنانديز قائد ريال مدريد بعد انتهاء عقده مع عملاق الدوري الإسباني وبطل أوروبا.

وينضم ناتشو (34 عامًا) إلى النادي السعودي في صفقة انتقال حر.

وأعلن القادسية تعاقده مع ناتشو اليوم حتى عام 2026 عبر مقطع فيديو على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، معلقًا عليه "انتهى الانتظار.. قائد الأبطال في القادسية".

القادسية يعلن تعاقده مع ناتشو قائد ريال مدريد

وقضى ناتشو مسيرته مع ريال مدريد وتم تصعيده للفريق الأول عام 2012، لكنه لم يكن لاعبًا أساسيًا باستمرار، قبل أن يضع شارة القيادة في الموسم المنقضي ويرفع كأس دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على بروسيا دوتموند في النهائي.

وحقق ناتشو، الذي يشارك حاليًا مع إسبانيا في بطولة أوروبا المقامة في ألمانيا، أربعة ألقاب لدوري الدرجة الأولى الإسباني وستة ألقاب لدوري أبطال أوروبا بالإضافة لعدة كؤوس محلية وأوروبية.