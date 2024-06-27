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أحمد جودة - القاهرة - تمكنت إدارة النادي المصري البورسعيدي، من حل أزمة إيقاف قيد النادي ومنعه من التعاقد مع لاعبين جدد بناء على الحكم الصادر من المحكمة الرياضية لصالح اللاعب التونسي رامي البدوي الذي كان يلعب سابقا في صفوف الفريق.

إدارة المصري تنهي أزمة القيد بتسوية مالية مع رامي البدوي

نجحت إدارة النادي برئاسة كامل أبو علي في سداد مبلغ 15 مليون جنيه من إجمالي المستحقات المالية للاعب رامي البدوي وقد تم تحويل هذا المبلغ إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعد التوصل إلى اتفاق تسوية مع اللاعب التونسي.

تنتظر إدارة النادي البورسعيدي تلقي خطاب رسمي برفع عقوبة إيقاف القيد ما سيمكن الفريق من الحصول على رخصة المشاركة في البطولات الأفريقية.

يعد هذا الأمر يضمن مشاركة الفريق في النسخة القادمة من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

من المقرر أن يتم سداد الجزء الثاني من مستحقات اللاعب رامي البدوي والذي يبلغ أيضا نحو 15 مليون جنيه خلال شهر ونصف من الآن.