نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ريال مدريد يفعل بند شراء خوسيلو لتسهيل انتقاله إلى نادٍ خليجي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن مفاجأة كبرى بشأن سبب تفعيل نادي ريال مدريد الإسباني، بند شراء النجم الدولي خوسيلو ماتو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، منذ قليل.

حيث أعلن نادي ريال مدريد الإسباني بشكل رسمي، عن تفعيل بند شراء خوسيلو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، بقيمة 1.5 مليون يورو.

سبب تفعيل بند شراء خوسيلو

وكشف الصحفي الموثوق خوسيه فيليكس دياز؛ أن نادي ريال مدريد قام بتفعيل خيار الشراء في عقد خوسيلو من إسبانيول الذي يقدر 1.5 مليون يورو من أجل تسهيل رحيله إلى نادي الغرافة القطري.

واكمل، أن خوسيلو كان لديه عقد مع إسبانيول ولكن كان من الصعب رحيله، لكن نادي ريال مدريد وافق على طلب خوسيلو بتفعيل خيار الشراء.

واختتم، قدم ريال مدريد عرض على خوسيلو بالاستمرار لموسم آخر، لكن إدارة نادي الغرافة قدم عرض لا يرفض، من الناحية الراتب 8.5 ملايين يورو ومدة العقد موسمين، بالإضافة إلى خيار تمديد العقد لموسم ثالث.