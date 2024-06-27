نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي يستفسر عن عدم مشاركاته مع الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التحدث مع الجهاز الفني للفريق، من أجل الاستفسار حول أسباب عدم مشاركته في المباريات.

واستفسر كريم الدبيس ظهير أيسر الفريق، عن أسباب تجميده وابتعاده عن المشاركة في المباريات رغم إصابة علي معلول الظهير الأيسر الأساسي، وعدم وجود بديل يجيد اللعب بالقدم اليسرى ويلعب في الجبهة اليسرى كمركز أساسي.

وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني، اتجه لتوظيف كريم فؤاد في قيادة الجبهة اليسرى للأهلي منذ إصابة علي معلول، ويتجاهل منح الفرصة إلى كريم الدبيس، وهو ما أثار حفيظة اللاعب.

ويرغب الدبيس في معرفة الأسباب التي تمنعه من المشاركة في المباريات لعلاج النواقص التي يعاني منها ويدخل حسابات الجهاز الفني مجددًا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فاركو، مساء غدٍ الجمعة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.