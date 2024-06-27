دوت الخليج -

كوبا أمريكا :فنزويلا تتأهل الدور الثاني بفوزها على المكسيك

تاهل منتخب فنزويلا إلى الدور الثاني من بطولة كوبا أمريكا المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك بعد فوزه على منتخب المكسيك بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثانية .

وجاء الهدف الوحيد في المباراة لمنتخب فنزويلا من ضربة جزاء في الدقيقة 57 من المباراة حيث تصدى لها اللاعب خوسيه سالومون روندون وسددها بنجاح في مرمى الحارس المكسيكي .

وبعدها حاول منتخب المكسيك تعديل النتيجة وشن هجمات متتالية على المرمى الفنزويلي وحصل على ضربة جزاء في الدقيقة 87 من المباراة لكن لاعب المكسيك أوربيلين بينيدا اهدرها .

ورغم الضغط الكبير الذي بذله لاعبو المكسيك لتعديل النتيجة إلا حارس مرمى فنزويلا تألق في افشال كل محاولاتهم لتفوز بذلك فنزويلا وتتصدر مجموعتها برصيد ست نقاط فيما حصلت المكسيك في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط خلف الاكوادور التي سبق وفازت على جامايكا في نفس المجموعة.