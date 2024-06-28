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أحمد جودة - القاهرة -

انتقد الإعلامي عبدالناصر زيدان الكابتن حازم إمام لظهوره المتكرر في البرامج التلفزيونية واختفائه عن المشهد أثناء الأزمات التي يواجهها اتحاد الكرة.

عبدالناصر زيدان يهاجم حازم إمام بسبب أزمات اتحاد الكرة

أعرب زيدان في تصريحات لبرنامج "ملعب الشمس"، عن استغرابه من تقديم إمام حلولًا إصلاحية بينما يظهر في جميع برامج الكرة. وأضاف أن هذا التصرف يخالف القانون ولا يخدم مصلحة الكرة المصرية التي تحتاج إلى جهود كبيرة لإصلاح الوضع الراهن.

واختتم زيدان حديثه قائلًا: "الكابتن حازم إمام يظهر في البرامج ويقدم روشتات للإصلاح، رغم أن هذه الأزمات ناتجة عن عدم تطبيق اللوائح، وهو في ذلك لا يختلف عن الكابتن أحمد شوبير وإيهاب الكومي".