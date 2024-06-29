نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الاتحاد الأوروبي يعلن مصير مباراة ألمانيا والدنمارك بعد إيقافها بسبب الأمطار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، مصير مباراة ألمانيا والدنمارك التي تم إيقاف أحداثها بسبب سوء الأحوال الجوية وتسرب الأمطار بغزارة داخل الملعب.

تعليق مباراة ألمانيا والدنمارك

يستضيف ملعب “سيجنال إيدونا بارك”، مباراة ألمانيا والدنمارك ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة أمم أوروبا “يورو 2024”، وتم تعليق المباراة عند الدقيقة 36 بسبب الأمطار الغزيرة.

وأصدر الاتحاد الأوروبي، بيانًا رسميًا عبر الحساب الرسمي بمنصة “إكس”، جاء فيه: “بسبب الظروف الجوية السيئة (العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة) في دورتموند، تقرر تعليق مباراة دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 بين ألمانيا والدنمارك”.

تابع البيان: “سيعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن استئناف المباراة في الوقت المناسب”.