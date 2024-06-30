العراق يودّع غرب آسيا والأردن يتأهل

العراق يودّع غرب آسيا والأردن يتأهلودّع المنتخب العراقي بطولة غرب آسيا للشباب، رغم فوزه على نظيره اللبناني 2-0، في المباراة التي جمعتهما الأحد، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية، والتي شهدت أيضاً تأهل منتخب الأردن إلى الدور نصف النهائي.

سجل هدفي "أسود الرافدين" هلكرد جعفر وسيداد نوري في الدقيقتين 45 و68.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها، حجز منتخب الأردن بطاقة التأهل إلى نصف نهائي البطولة بتغلبه على نظيره الألباني 3-0.

ثلاثية "النشامى" حملت توقيع إبراهيم صبرة هدفين (23 و76)، وأنس العوضي (90).

وتصدّرت الأردن المجموعة برصيد 7 نقاط، من فوزين وتعادل، يليها العراق برصيد 5 نقاط.

وأنهت ألبانيا مشاركتها الأولى في بطولة غرب آسيا للشباب، بنيلها المركز الثالث برصيد 3 نقاط، فيما تذيّل منتخب لبنان المجموعة من دون رصيد، بعد 3 هزائم.