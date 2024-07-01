نجم الأهلي السابق: ما حدث في الكرة المصرية خلال السنوات الماضية أمر غريب جدًا

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أحمد جودة - القاهرة -

أكد محمد عبدالجليل نجم النادي الأهلي السابق، أن مجلس إدارة نادي الزمالك لم يتعامل جيدًا مع الأزمة الآخيرة، وتراجع جمهور النادي عن دعم مجلس الإدارة ومساندة الفريق في المدرجات، رغم أنه كان يدعم الزمالك في أصعب المباريات.

تصريحات محمد عبدالجليل

وقال عبدالجليل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "ما حدث في الكرة المصرية خلال السنوات الماضية أمر غريب جدًا".

وأضاف: "الوجوه التي تدير اتحاد الكرة خلال العشرين عاما يجب أن يتم تغييرها".

وواصل: "لا يجوز لاي حكم ان يلتقط صورا مع أي لاعب بعد المباريات، تصرف نادر قمر الدولة كان قرار خاطئ".