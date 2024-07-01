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أحمد جودة - القاهرة - أعلن صانع ألعاب ​مانشستر سيتي​، ​كيفن دي بروين​، إنه لن يرحل عن بطل الدوري الإنكليزي الممتاز خلال الصيف الحالي، داحضا بذلك الشائعات حول مستقبله مع اقتراب انتهاء عقده في 30 حزيران 2025.

كانت هناك محاولات من أندية ​الدوري السعودي​، خاصة ​الهلال​ و​النصر​، لضم دي بروين بعد تصريحات له بأنه قد يفكر في الانتقال إلى هناك. ومع ذلك، قال دي بروين: "لن أرحل عن مانشستر سيتي، سأبقى مع الفريق في الموسم المقبل".

دي بروين: لن أرحل عن مانشستر سيتي هذا الصيف





وأضاف: "سأقضي صيفًا هادئًا مع عائلتي، ثم سأعود إلى مانشستر سيتي بعد ذلك. أعتقد أنه ستكون هناك محادثات مع النادي في الأشهر المقبلة حول مستقبلي".

وفي ما يخص لقاءه مع مايكل إيمانالو، المدير الرياضي للدوري السعودي، قال دي بروين: "في كأس العالم للأندية السابقة بالسعودية، كان هناك حديث بيننا ولكننا لم نتطرق أبدًا حول إمكانية الانتقال إلى هناك".