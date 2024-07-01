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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي محمد شبانة بعض الكواليس من جلسة الإستماع الثانية التي خضع لها اللاعب رمضان صبحي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز من قبل المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن فريق الدفاع عن رمضان طلب خلال الجلسة التي إستمرت لعدة ساعات رفع الإيقاف الاجبارى عن اللاعب حتى صدور القرار النهائي وهو مارفضته اللجنة.

شبانة: رمضان صبحي فى موقف صعب بعد رفض رفع الايقاف عنه

وتابع شبانة أن رفض اللجنة مؤشر لعدم قناعتها بدفوع اللاعب وأن رمضان في موقف صعب إنتظارا للقرار النهائي والذي متوقع صدوره خلال الثلاث أسابيع القادمة.

مؤكدا ان ما يحدث حاليا سبق وان حذر منه الدكتور حازم خميس رئيس منظمة المنشطات المصرية على الرغم من هجوم فريق الدفاع لرمضان عليه إلا ان كل ما كان يحذر منه يحدث الآن.

واشار شبانة إنه فى حال ادانة رمضان صبحى فإن كود العقوبة ايقاف من عامين إلى اربعة أعوام.