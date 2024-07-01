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أحمد جودة - القاهرة - انتقد الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ما كتبته زوجة حسام حسن عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي.



وعلق شبانة قائلا: ان الدولة المصرية أكبر من كل هذه المهاترات التى اثيرت على السوشيال ميديا، لما تحمله من جيش وشعب وقيادات على قدر عالي من القوة والذكاء.

تصرفات غريبة.. إعلامي مصري ينتقد زوجة حسام حسن



واستكمل شبانة، أن ثورة ٣٠ يونيو علامة فارقة في تاريخ الدولة المصرية، لما كانت مقبله عليه من أزمات تعيشها حتى الان بسبب استهداف البلاد ومحاولة النيل منها وفرض الحصار عليها، مشددا على ان مصر دولة كبيرة وقوية ومن المستحيل ان ترضخ لمثل هذه المؤامرات.

كما وجه شبانة رسالة للجماهير مطالبهم فيها بالثبات وعدم الاستماع لكل ما يقال، مؤكدا على ان الأمن القومي يحتاج في بعض الأحيان للمؤازرة لا الحديث.

