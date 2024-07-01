نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. زيسكو الزامبي يعلن انتقال هدافه ساكالا جونيور إلى مودرن فيوتشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي زيسكو الزامبي انتقال هدافه إينوك ساكالا جونيور إلى مودرن فيوتشر بشكل رسمي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

نشر نادي زيسكو يونايتد عبر حساباته الرسمية، بيانًا جاء فيه:

بيان نادي زيسكو الزامبي:

"زيسكو يونايتد يعلن رحيل المهاجم النجم اينوك ساكالا جونيور الذى انضم إلى الدوري المصري الممتاز نادي مودرن فيوتشر لكرة القدم في صفقة بيع نهائي، ساكالا جونيور، الهداف برصيد 12 هدفا فى الموسم السابق، لعب دورًا حاسمًا فى نجاح شركة زيسكو يونايتد، بما في ذلك الفوز بلقب الدوري لعام 2021.

نحن ممتنون لمساهمات إينوك في نجاح فريقنا ونتمنى له كل التوفيق في مساعيه المستقبلية". "انتقال ساكالا جونيور إلى نادي فيوتشر إف سي يمثل فصلًا جديدًا مثيرًا في حياته المهنية، وليس لدينا شك في أنه سيواصل التفوق على أعلى مستوى. شكرًا لك، إينوك، على تفانيك وعملك الجاد. سنفتقدك".

مشوار ساكالا مع زيسكو:

بدأت رحلة ساكالا مع زيسكو يونايتد فى عام 2014 وذلك بعدما انضم إلى يونغ زيسكو يونيتد، حيث سرعان ما صنع اسم لنفسه كهداف كبير بعد تسجيله 54 هدفا حتى صعوده إلى الفريق الأول في عام 2019 وعند ظهوره لأول مرة مع زيسكو في عام 2020 سجل هدفه الأول والذي ساهم في تعادل فريقه ضد الجاموس الأخضر في ملعب ليفي مواناواسا كما كان مجموع معدله التهديفي لذلك الموسم 8 أهداف.

الألقاب التي حققها ساكالا جونيور:

التتويج بلقب دوري السوبر ام تي ان وكأس الدرع الخيري لعام 2021

وصيف كأس ABSA في عام 2021

حصل على جائزة لاعب العام الشاب في أطلس مارا/زيسكو يونايتد في عام 2023

حصل على جائزة أفضل هداف بنك اكسس/زيسكو يونايتد عام 2024

سجل ساكالا جونيور ما مجموعه 36 هدفا وعدد جيد من التمريرات لزيسكو يونايتد، مما ترك أثر دائم على الفريق.