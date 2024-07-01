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أحمد جودة - القاهرة - أكد نجم منتخب فرنسا وصيف كأس العالم والمنضم حديثا لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني كيليان مبابي استعداده "للتضحية بأنفه" مرة أخرى إذا كان ذلك سيضمن وصول "الديوك" إلى ربع نهائي يورو 2024.

وصرح "مبابي" خلال المؤتمر الصحفي المعقد قبل مواجهة بلجيكا في دور الـ16 "اللعب بالقناع أمر مرعب وممل، وبمجرد أن أتمكن من خلعه سأفعل ذلك على الفور".

مبابي: مستعد للتضحية بأنفي مجددا من أجل فرنسا وتخطي دور الـ16 في اليورو

وأضاف مازحا: "إذا كانت ضريبة الوصول إلى ربع النهائي هي كسر أنفي مرة أخرى، فسأضحي به مجددا. إنه مكسور بالفعل ولن ينكسر أكثر من ذلك."

وأوضح مبابي أن القناع يحد من رؤيته ويسبب له التعرق، لكنه مضطر لاستخدامه في الوقت الحالي.

كاشفا بأنه جرب عدة أقنعة قبل أن يجد واحدا مناسبا. وأختتم نجم المنتخب الفرنسي تصريحاته قائلا: "إنه أمر مزعج حقا، لكن يجب أن أقول فقط شكرا للقناع."

وكان مبابي قد تعرض لكسر في أنفه خلال المباراة الافتتاحية أمام النمسا، لكنه عاد للمشاركة في المباراة الأخيرة ضد بولندا مرتديا قناعا واقيا.

ويستعد مبابي ورفاقه لمواجهة بلجيكا في دوسلدورف، في دور الـ16 من بطولة يورو 2024.