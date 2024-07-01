نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يرفض إرسال نجميه لقائمة المنتخب في أولمبياد باريس (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر خاص لـ"دوت الخليج الرياضي" كواليس رفض مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب وأعضاء لجنة التخطيط انضمام لاعبيه للمنتخب الأولمبي وذلك بناءً على قرار من السويسري مارسيل كولر المدير الفني برفضه انضمام ثنائي الفريق الأول لكرة القدم إلى صفوف المنتخب الأولمبي المشارك في منافسات كرة القدم بـ أولمبياد باريس 2024.

الأهلي يرفض مشاركة ثنائي الفريق الأول في أولمبياد باريس

أكد المصدر في تصريحات خاصة، أن النادي تلقى خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، من أجل انضمام الثنائي إمام عاشور ومحمد عبدالمنعم لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لقائمة المنتخب الأولمبي من أجل المشاركة في أولمبياد باريس 2024 رفقة الفراعنة الصغار وذلك بعد أن وقع الاختيار عليهما من قبل البرازيلي "روجيرو ميكالي" المدير الفني.

وقام مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب بعرض الأمر على السويسري "مارسيل كولر" المدير الفني للفريق والذي بدوره رفض الاستغناء عن خدمات ثنائي المارد الأحمر في هذا التوقيت خاصةً في ظل احتدام المنافسة مع بيراميدز على لقب النسخة الحالية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

واختتم المصدر تصريحاته بأنه وبعد رفض كولر قرر مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، إرسال رفض النادي على طلب الاتحاد بشأن انضمام الثنائي إمام عاشور ومحمد عبد المنعم لقائمة منتخب مصر الأولمبي بشكل رسمي ونهائي.

وكان البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي، قد اختار قائمة مبدئية تضم 6 لاعبين من أجل اختيار الثلاثي الكبار فيما بينهم وهم محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد وأحمد سيد "زيزو" وإمام عاشور ومحمد عبد المنعم، لكن يبدو أن أغلب عناصر القائمة لن يستطيعوا الانضمام للأولمبياد وذلك بعد رفض أندية ليفربول الإنجليزي وطرابزون سبور التركي والأهلي الاستغناء عن خدمات لاعبيهم.