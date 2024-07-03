نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تركيا تفوز على النمسا في أفضل مباريات دور الـ16 وتتأهل إلى ربع نهائي يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - منتخب تركيا حقق فوزًا مهمًا على النمسا بنتيجة 2-1 في إطار مباريات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024. المباراة جرت على ملعب "ريد بول أرينا".

تركيا تفوز على النمسا بهدفين لهدف

في الشوط الأول وفي الدقيقة الأولى، سجل ميريح ديميرال هدف التقدم للمنتخب التركي، استغلًا خطأ في الدفاع النمساوي.

سيطر منتخب النمسا على معظم فترات الشوط الأول، بحثًا عن هدف التعادل، في حين قدم المنتخب التركي دفاعًا منظمًا.

في الشوط الثاني وفي بدايته، أنقذ الحارس التركي جونوك تسديدة من أرناوتوفيتش كادت أن تعدل النتيجة لصالح النمسا.

ثم أضاف ميريح ديميرال هدفه الثاني لتركيا في الدقيقة 60 برأسية متقنة بعد تمريرة من أردا جولر.

قلص جريجوريتش الفارق للنمسا بهدف في الدقيقة 66، بتمريرة من بوش.

وبهذا الفوز، يتأهل منتخب تركيا إلى دور ربع النهائي حيث سيلتقي مع منتخب هولندا في بطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024.