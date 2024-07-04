نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على حكم مباراة هولندا وتركيا في ربع نهائي اليورو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تم الإعلان عن طاقم حكام مباراة هولندا وتركيا في الدور ربع النهائي ببطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

حيث سيدير الحكم الفرنسي كليمنت توربين مباراة المنتخبين، يعاونه كل من نيكولاس دانوس مساعد أول، وبنجامين بيجز مساعد ثان، والألماني فيليكس زواير حكما رابعا.



بينما سيكون الفرنسي جيروم بريسارد حكما لتقنية الفيديو "الفار".

وتأهل منتخب تركيا إلى الدور ربع النهائي بعد الفوز على النمسا (2-1) في دور ال16، بينما تأهل المنتخب الهولندي إلى نفس الدور بعد الفوز على نظيره الروماني (3-0) في دور ال16 أيضا.