نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيكو ويليامز يحسم موقفه بشأن الانتقال إلى برشلونة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - فجرت تقارير إعلامية إسبانية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن اتفاق نادي برشلونة الإسباني مع نيكو ويليامز نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيك بيلباو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال جوثا جوردي في تصريحات لبرنامج "الشيرينيغيتو" الإسباني، أن نيكو ويليامز ووكيل أعماله لديهما إتفاق مغلق مع برشلونة، نيكو قال نعم للنادي الكتالوني.

ويسعي برشلونة برئاسة خوان لابورتا إلى حسم صفقة التعاقد مع نيكو ويليامز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية من أجل تدعيم صفوف الفريق الكتالوني بقوة في الموسم المقبل.

ويعد نجم منتخب إسبانيا المشارك حاليًا في كأس أمم أوروبا مطلبًا أساسيًا للألماني هانز فليك مدرب برشلونة الجديد، الذي يريد إنهاء صفقة التعاقد مع ويليامز في أسرع وقت ممكن.