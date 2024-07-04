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أحمد جودة - القاهرة - أكدت تقارير إنجليزية صباح اليوم أنه تم عقد جلسة بين مسؤولي وست هام الانجليزي وممثلي فلامنجو البرازيلي من أجل ضم لوكاس باكيتا خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت التقاير أن الفريق البرازيلي يرغب في ضم اللاعب علي سبيل الإعارة في الميركاتو الصيفي الحالي، وهو ما رفضه وست هام.

فلامنجو البرازيلي علي بعد خطوة من ضم نجم وست هام الانجليزي

وأوضحت التقارير أن وست هام أبلغ فلامنجو أنهم يريدون رحيل اللاعب بشكل نهائي وليس على سبيل الإعارة.

و كشفت التقارير أن المفاوضات مازالت مستمرة بين الناديين ومن المتوقع الوصول إلي اتفاق بين الطرفين لضم اللاعب الدولي البرازيلي لوكاس باكيتا.

باكيتا يقترب من فلامنجو البرازيلي

والجدير بالذكر أن باكيتا البالغ من العمر 27 انضم إلي صفوف وست هام عام 2022 في صفقة كلفت خزينة الفريق الانجليزي 43 مليون جنية استرليني.

وشارك اللاعب مع الفريق الانجليزي الموسم الماضي في 31 مباراة أحرز خلالهم 4 أهداف وصنع 6 تمريرات حاسمة.

