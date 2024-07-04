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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - نتائج قرعة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب بمشاركة مصر.

كأس الأمم الأفريقية، أسفرت قرعة كأس الأمم الأفريقية التي انتهت منذ قليل عن وجود مجموعات متوازنه بين المنتخبات المتنافسة، وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب المصري في مجموعة تجمع بين منتخبين إفريقيين، ومنتخب عربي حيث جاءت النتائج كالتالي:-

المجموعة الأولى

1- تونس.

2- مدغشقر.

3- جزر القمر.

4- جامبيا.

المجموعة الثانية

1- المغرب.

2- الجابون.

3- جمهورية إفريقيا الوسطى.

4- ليستوا.

المجموعة الثالثة

1- مصر.

2- الرأس الأخضر (كاب فردي).

3- مورتينيا.

4- بيتسونا.

المجموعة الرابعة

1- نيجيريا.

2- بنين.

3- ليبيا.

4- رواندا.

كأس الأمم الأفريقية 2025

المجموعة الخامسة

1- الجزائر.

2- غينيا الاستوائية.

3- توجو.

4- ليبريا.

المجموعة السادسة

1- غانا.

2- أنجولا.

3- السودان.

4- النيجر.

المجموعة السابعة

1- كوت ديفوار.

2- زامبيا.

3- سيراليون.

4- تشاد.

المجموعة الثامنة

1- الكونغو.

2- غينيا.

3- تنزانيا.

4- إثيوبيا.

المجموعة التاسعة

1- مالي.

2- موزامبيق.

3- غنيا بيساو.

4- إيسوتيناي.

مجموعات كأس الأمم الأفريقية

المجموعة العاشرة

1- الكاميرون.

2- ناميبيا.

3- كينيا.

4- زمبابوي.

المجموعة الحادية عشر

1- جنوب إفريقيا.

2- أوغندا.

3- الكونغو.

4- جنوب السودان.

المجموعة الثانية عشر

1- السنغال.

2- بوركينا فاسو.

3- مالاوي.

4- بوراندي.

كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب، وستقام مباريات دور المجموعات بين المنتخبات المتنافسة في شهر سبتمبر المقبل، وستنتهي المنافسات في شهر نوفمبر من العام الجاري 2024.

مواعيد جولات التأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025

كأس الأمم الأفريقية 2025، ومن المقرر أن تقام الجولة الأولى والثانية في الفترة مابين 2 حتى 10 سبتمبر 2024.

وتقام الجولة الثالثة والرابعة في الفترة ما بين 7 حتى 15 أكتوبر 2024.

وتنطلق الجولة الخامسة والسادسة في الفترة ما بين 11 حتى 19 نوفمبر 2024.

موعد نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب

كأس الأمم الأفريقية 2025، ومن المقرر أن تنطلق التصفيات النهائية التي ستقام بالمغرب يوم 21 ديسمبر 2025، وستنهي البطولة يوم 18 يناير 2026.

ويعد منتخب كوت دايفور هو حامل اللقب بعد الفوز على المنتخب النيجيري بالمباراة النهائية بالبطولة السابقة.

كأس الأمم الأفريقية، ويعد منتخب مصر هو حامل الرقم القياسي لبطولة برصيد 7 ألقاب.