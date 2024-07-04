نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول تعليق من حسام حسن على مجموعة مصر في أمم إفريقيا 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على مجموعة المنتخب التي يتواجد بها بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 المقرر إقامتها بالمغرب وتضم منتخبات " كاب فيردي و موريتانيا وبتسوانا بأنها جيدة.

حسام حسن: جاهزون لتصفيات أمم إفريقيا والكرة الأفريقية تتطور

أضاف حسام حسن:" منتخب مصر جاهز للمباريات والتأهل والمنافسة على لقب أمم إفريقيا، وكما قلت مسبقا " الكرة في إفريقيا تتطور للأفضل، والمجموعة تضم منتخبات جيدة ولكننا واللاعبون سنكون جاهزين للمباريات ونلعب دائما للفوز وتحقيق الألقاب.

وأسفرت قرعة تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025، التي أقيمت مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة للتصفيات.

وتواجد منتخبنا الوطني المصري، في التصنيف الأول لقرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

وجاء التصنيف كالآتي:

التصنيف الأول: المغرب، السنغال، مصر، كوت ديفوار، نيجيريا، تونس، الجزائر، الكاميرون، مالي، جنوب إفريقيا، الكونغو الديموقراطية وغانا.

التصنيف الثاني: الرأس الأخضر، بوركينا فاسو، غينيا، الجابون، غينيا الاستوائية، زامبيا، بنين، أنجولا، أوغندا، ناميبيا، موزمبيق ومدغشقر.

التصنيف الثالث: كينيا، موريتانيا، الكونغو، تنزانيا، غينيا بيساو، ليبيا، جزر القمر، توجو، السودان، سيراليون، مالاوي وإفريقيا الوسطى.

التصنيف الرابع: النيجر، زيمبابوي، رواندا، جامبيا، بوروندي، ليبيريا، إثيوبيا، بوتسوانا، ليسوتو، إيسواتيني، جنوب السودان وتشاد.

وضمت مجموعة منتخب مصر كل من:

- كاب فيردي

- موريتانيا

- بتسوانا