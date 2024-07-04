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أحمد جودة - القاهرة - فاز إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام الداخلية.

إمام عاشور أفضل لاعب في مباراة الأهلي والداخلية

وسجل إمام عاشور هدفين في انتصار فريقه اليوم على الداخلية بأربعة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولي.

وتسلم إمام عاشور جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد نهايتها من جانب مسؤول رابطة الأندية.

ونجح الأهلي في الفوز على الداخلية بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.