عقوبات نارية تنتظر الأهلي والزمالك حال الانسحاب من السوبر الإفريقي

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أحمد جودة - القاهرة - تحوم الشكوك في الترة الأخيرة حول انسحاب أحد طرفي السوبر الإفريقي بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، بعدما توج الأحمر بدوري أبطال إفريقيا، والفارس الأبيض بالكونفدرالية.

وكان نادي الزمالك المرشح الأول للانسحاب من اللقاء، بعدما انتشرت الانباء عن رفضه خوض اللقاء أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي، بعد انسحابه الأخير في قمة الدوري المصري الممتاز.

عقوبات على الأهلي والزمالك حال الانسحاب من الدوري

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، عن العقوبات التي تنتظر فريقي الأهلي والزمالك، حال الانسحاب من مباراة السوبر الأفريقي للموسم المقبل.

ومن المقرر إقامة السوبر الإفريقي بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك يوم 27 سبتمبر المقبل، في العاصمة السعودية الرياض.

وقال كاف في بيان رسمي، أن المادة 17 من لائحة بطولة السوبر الأفريقي، تنص على أن الفريق الذي يتأهل للعب كأس السوبر، لكنه يرفض المشاركة فيها، لن يسمح له بالدفاع عن لقبه القاري.

بجانب أنه لن يسمح له باللعب في أي من مسابقات كاف للأندية لمدة 3 نسخ، عندما يكون النادي مؤهلا لذلك، على أن يكون الحد الأقصى للغرامة التي يمكن أن يفرضها كاف على الاتحاد الوطني سيجري فرضها على الفريق المتخلف.

وفقا للمادة 18، لا يُسمح للفرق التي تلعب كأس السوبر بوضع إعلانات على قمصانها دون موافقة كتابية من كاف، ويجب أن يكون أي إعلان من هذا القبيل متوافقا مع اللوائح الكاف التي جرى الحصول عليها مكتوبة.

