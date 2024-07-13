عاجل.. مصدر في الأهلي يكشف موقف كولر من رحيل بيرسي تاو

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن موقف الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر ولجنة التخطيط من رحيل الجنوب إفريقي بيرسي تاو هذا الصيف.

وتلقى تاو عروضًا للرحيل عن النادي الأهلي من أندية كايزر تشيفز الجنوب إفريقي والخلود السعودي.

كولر يوافق على رحيل بيرسي تاو

قال المصدر إن النادي الأهلي لا يٌمانع في رحيل بيرسي تاو هذا الصيف بسبب تراجع مستوى اللاعب الجنوب إفريقي.

وأضاف المصدر بأن إدارة النادي الأهلي ستناقش العروض التي ستصل للاعب الجنوب إفريقي للرحيل عن القلعة الحمراء هذا الصيف على أن يتم التعاقد مع لاعب بديل له حال رحيله.

وأشار المصدر إن أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ولجنة التخطيط لا تٌمانع رحيل بيرسي تاو بعد تراجع مستواه مؤخرًا.

وحجز بيرسي تاو مكانه في تشكيل الأهلي الأساسي منذ الانضمام إلى صفوفه في صيف 2021 قادمًا من برايتون الإنجليزي، لكن تراجع مستواه مؤخرًا مما جعل النادي الأحمر يفكر في بيعه.