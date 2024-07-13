نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل البنك الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن طارق مصطفى المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، عن تشكيل الفريق لمواجهة سموحة في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة والعشرين من الدوري المصري.

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة سموحة

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد صبحي.

خط الدفاع: سعيدو سيمبوري، محمود الجزار، أيمن اشرف، محمد بسيونى، إسحاقو يعقوبو.

خط الوسط: محمد فتحى، سيرجي أكا، أحمد مدبولي.

خط الهجوم: جريندو، ياو أنور.

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي:

حسن شاهين، محمود قاعود، محمود سيد، كريم بامبو، عاصم صلاح، أحمد النادري، عماد فتحي، محمد هلال، موسي فراوي.