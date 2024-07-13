نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخليفي يهنئ الأهلي بالتأهل للمونديال.. ويدعو الخطيب إلى اجتماع رابطة الأندية الأوروبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اليوم دعوة من ناصر الخليفي، رئيس رابطة الأندية الأوروبية، لحضور فعاليات الجمعية العمومية الحادية والثلاثين للرابطة، التي تحدد لها الفترة من «8-10»/10/2024 في اليونان.

الخليفي يهنئ الأهلي بالتأهل للمونديال

كما هنأ الخليفي رئيس النادي بتأهل الأهلي إلى مونديال الأندية 2025 والمقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء في الدعوة: “عزيزي.. كابتن محمود الخطيب.. أردت أن أتقدم بتهانينا القلبية للنادي الأهلي على إنجازكم الرائع بالتأهل لكأس العالم للأندية 2025. هذا الإنجاز المتميز هو شهادة على العمل الجاد والتفاني لجميع العاملين بالنادي، بالنيابة عن مجلس إدارة رابطة الأندية الأوروبية”.

وأضاف: “يسعدني أيضًا أن أدعوكم لحضور الجمعية العمومية الحادية والثلاثين لرابطة الأندية الأوروبية، التي ستعقد في أثينا، اليونان، في الفترة من «8-10»/10/2024. نحن فخورون بأن هذه الجمعية العمومية لرابطة الأندية الأوروبية ستكون الأكبر في تاريخنا، وهذه مناسبة للتواصل على نطاق واسع مع مالكي الأندية وكبار المديرين التنفيذيين والأطراف المعنية، لمناقشة أهم الأمور التي تواجه كرة القدم للأندية وصياغة رؤية مشتركة للمستقبل”.

نأمل أن تنضم إلينا في أثينا، جنبًا إلى جنب مع أكبر تجمع لأعضاء رابطة الأندية الأوروبية على الإطلاق، حيث إن مساهمتك القيمة ومشاركتك الفعالة ستكون مفيدة في تشكيل مستقبل كرة القدم للأندية.