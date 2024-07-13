نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمر كمال عبد الواحد يغادر المستشفى بعد الوعكة الصحية الأخيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غادر عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المستشفى منذ قليل بعد تحسن حالته الصحية.

عمر كمال عبد الواحد يغادر المستشفى

وكان لاعب النادي الأهلي قد اضطر للدخول إلى المستشفى بعد تعرضه إلى نزلة معوية حادة قبل مباراة فريقه أمس أمام بيراميدز.

وقرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر بالتنسيق مع الدكتور أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي للفريق الأحمر باستبعاد عمر كمال من مواجهة الأمس أمام بيراميدز بعد إصابته بنزلة معوية حادة.

ويحتاج عمر كمال عبد الواحد إلى الراحة للتعافي من النزلة المعوية الحادة، على أن يعود بعد تعافيه منها للمشاركة في مران الفريق الأحمر.

وكان النادي الأهلي قد حقق الفوز أمس على مضيفه بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة مودرن سبورت يوم الثلاثاء المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

