نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل سموحة الرسمي لمواجهة البنك الأهلي في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد سامي، المدير الفني لفريق سموحة، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة البنك الأهلي المقرر لها في التاسعة مساء اليوم على ستاد الإسكندرية، وهي المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل سموحة الرسمي لمواجهة البنك الأهلي

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: عبد الرحمن عامر، بركات حجاج، مصطفى ميدو، حمدي علاء.

خط الوسط: عمرو قلاوة، محمد كناريا، أحمد خالد، دوكو دودو، أبو بكر ليادي.

خط الهجوم: حسام حسن.

وأعلن طارق مصطفى، المدير الفني للبنك الأهلي، عن تشكيل فريقه، وجاء كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد صبحي.

خط الدفاع: سعيد سنبوري، أيمن أشرف، محمد الجزار، محمد بسيوني.

خط الوسط: محمد فتحي، إسحاق يعقوبو، سيرجي، أحمد مدبولي.

خط الهجوم: جريندو، ياو أنور.