نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول تحرك من وزارة الرياضة بعد حادث رباعي سيراميكا كليوباترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتابع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، علي مدار الساعة مع مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، كافة تفاصيل إصابة مجموعة من لاعبي نادي سيراميكا كيلوباترا من مواليد 2005؟

وكيل وزارة الرياضة يتوجه للمستشفى للاطمئنان على رباعي سيراميكا

وذلك إثر سقوط سيارة بهم من أعلى كوبرى المحور بعد اصطدامها بأتوبيس أدى إلى سقوطها، وانتقل اللاعبون إلى أحد المستشفيات من أجل إسعافهم.

ووجه الوزير، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة بالتوجه إلي المستشفي التي نُقل إليها اللاعبين من أجل الاطمئنان علي حالاتهم، والعمل علي اتخاذ اللازم.