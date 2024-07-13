نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. علي معلول يعلن موقفه من العودة للمشاركة مع الأهلي وحقيقة تجديد عقده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد النجم الدولي التونسي علي معلول، ظهير أيسر النادي الأهلي، على حالة تعافيه من إصابته بقطع في وتر العقب، مشيدًا بالجهود التي بذلتها إدارة النادي لضمان شفائه الكامل.

علي معلول يعلن موقفه من العودة للمشاركة مع الأهلي

في تصريحات لراديو "ديوان التونسي"، قال معلول: "أشكر النادي الأهلي بشكل خاص، لأنه وقف بجانبي بقوة في هذه الفترة الصعبة، خاصةً أنه قرر أن يتكفل بتكاليف علاجي وتوفير كل الإمكانيات لي في الخارج".

وأضاف معلول: "اخترت إجراء الجراحة في مصر، ووفر النادي لي كل الظروف الملائمة للتعافي والعودة إلى الملاعب. حاليًا، أنا مكرس للعمل على العودة القريبة للمنافسات، وسأعود إلى الملاعب قريبًا بمشيئة الله".

وفيما يتعلق بمستقبله مع النادي، قال معلول: "كل الأمور المتعلقة بالتجديد ستتم في الوقت المناسب. أنا ممتن لدعم جماهير الأهلي وحبهم الكبير، الذي كان دافعًا قويًا لي في تقديم أفضل ما لدي على الملعب".

وختم معلول تصريحاته بالقول: "الحمد لله على كل شيء، وأنا متفائل بأن أكون مستعدًا للعودة خلال الشهرين القادمين، حيث هناك تحسن كبير في حالتي الصحية والإصابة بدأت تتحسن بشكل ملحوظ".