نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. طبيب أحمد سليمان يكشف آخر تطورات حالته الصحية وموعد خروجه من المستشفى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور شريف وديع، الطبيب المعالج لكابتن أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الحالة مستقرة ويتحسن بشدة.

طبيب أحمد سليمان يكشف آخر تطورات حالته

قال وديع في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "حالة كابتن أحمد سليمان كانت حرجة لكنه تخطى المرحلة الحرجة".

وتابع: "أحمد سليمان تحسن بشدة خلال الساعات الأخيرة وسيخرج من المستشفى بعد 5 أيام، وكان يتابع أخبار النادي لحظة بلحظة".

واختتم: "خلال أيام قليلة سيعود أحمد سليمان لمنزله بشكل طبيعي، وهو تحامل على نفسه خلال الفترة الماضية ويعاني من أزمة صحية منذ فترة طويلة".