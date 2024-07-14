الرياضة

نجم الأهلي السابق ينتقد حكم مباراة بيراميدز لهذا السبب

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أحمد جودة - القاهرة -  

انتقد محمود أبو الدهب نجم الأهلي السابق، أداء الحكم الإسباني الذي أدار وبيراميدز في بطولة الدوري، والتي حسمها الأحمر لصالحه بهدفين مقابل هدف.

وقال أبو الدهب خلال تصريحات تلفزيونية: حكم اللقاء ارتكب أخطأ كبيرة، وتحامل على لاعبي الأهلي خاصة في الشوط الأول وكان دون المستوى.

وتابع: الحكم تغاضى عن احتساب ركلتي جزاء للأهلي في شوطي اللقاء، كما أن هدف بيراميدز الثاني فيه شك بوجود لاعب الفريق السماوي في موقف متسلل.

وواصل: مدرب بيراميدز أخطأ بعدم الدفع بمحمد الشيبي من بداية اللقاء، وذلك إثر سلبيا على فريقه.

واختتم: دفاع الأهلي ارتكب خطأ فادح في التمركز بالهدف الأول لبيراميدز.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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