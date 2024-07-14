نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي السابق ينتقد حكم مباراة بيراميدز لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتقد محمود أبو الدهب نجم الأهلي السابق، أداء الحكم الإسباني الذي أدار مباراة الأهلي وبيراميدز في بطولة الدوري، والتي حسمها الأحمر لصالحه بهدفين مقابل هدف.

وقال أبو الدهب خلال تصريحات تلفزيونية: حكم اللقاء ارتكب أخطأ كبيرة، وتحامل على لاعبي الأهلي خاصة في الشوط الأول وكان دون المستوى.

وتابع: الحكم تغاضى عن احتساب ركلتي جزاء للأهلي في شوطي اللقاء، كما أن هدف بيراميدز الثاني فيه شك بوجود لاعب الفريق السماوي في موقف متسلل.

وواصل: مدرب بيراميدز أخطأ بعدم الدفع بمحمد الشيبي من بداية اللقاء، وذلك إثر سلبيا على فريقه.

واختتم: دفاع الأهلي ارتكب خطأ فادح في التمركز بالهدف الأول لبيراميدز.