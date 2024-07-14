فياريال الإسباني يحسم صفقة مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير إنجليزية أن فياريال الإسباني نجح في حسم صفقة الفرنسي ويلي كامبوالا مدافع مانشستر يونايتد خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت التقارير أن المدافع الفرنسي سيخضع للفحوصات الطبية غدًا "الاثنين"، وسيوقع علي عقود انتقاله إلي النادي الإسباني حتي يونيو 2029.

وأضافت أن الصفقة ستكلف خزينة فياريال 10 مليون جنية استرليني شاملة الأضافات.

و أفادت أن المان يونايتد وضع بند في العقد يسمح له باعادة شراء اللاعب من جديد، إضافة إلى حصوله على نسبة من قيمة بيع اللاعب مستقبلا لأي نادٍ آخر.

فياريال يضم ويلي كامبوالا

وشارك اللاعب البالغ من العمر 19 عام، مع الفريق الانجليزي الموسم الماضي في 8 مباريات، قدم خلالهم مستوي لافت للنظر بالرغم من مشاركته في دقائق قليلة مع الفريق الانحليزي.

