نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. فرمان كولر يطيح بحارس مرمى الأهلي في الميركاتو الصيفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبلغ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، لجنة التخطيط بالنادي الأحمر موافقته على رحيل حارس مرمى الفريق خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

كولر يوافق على رحيل حمزة علاء

وعقدت لجتة التخطيط بالنادي الأهلي اليوم الأحد اجتماعًا مع المدرب السويسري لمناقشة بعض الأمور الهامة بفريق الكرة.

وخلال الاجتماع أبلغ المدرب السويسري لجنة التخطيط موافقته على إعارة الحارس الشاب حمزة علاء في الميركاتو الصيفي الحالي.

حراس مرمى الأهلي

وجاءت موافقة كولر على إعارة حمزة علاء من أجل اكتساب الحارس الشاب المزيد من الخبرات.