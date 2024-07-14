عاجل.. دوت الخليج يكشف وجهة المغربي يحيى عطية الله المقبلة

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أحمد جودة - القاهرة - ترددت في الآونة الأخيرة اقتراب النادي من إنهاء صفقة المغربي يحيى عطية الله لتدعيم الجبهة اليسرى للفريق الأحمر وذلك بعد إصابة التونسي علي معلول وطلب السويسري مارسيل كولر اللاعب لأكثر من مرة لتعويض غياب معلول عن الفريق.

دوت الخليج يكشف واجهة المغربي يحيى عطية الله المقبلة

لذلك حرص دوت الخليج أن يبحث في أخر تطورات التفاوض مع اللاعب حيث كشف مصدر خاص عن اقتراب اللاعب من التوقيع الرسمي مع أحد أكبر أندية الدوري الإيراني "بيرسبوليس" على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط ويتبقى فقط إنهاء الرتوش الأخيرة للصفقة والتي من المنتظر أن تنهى خلال ساعات وإعلان الصفقة بشكل رسمي.

يذكر أن نادي بيرسبوليس الإيراني يدربه الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي والوداد المغربي والذي طالب بالدخول في مفاوضات جادة وحاسمة مع النادي الروسي من أجل الحصول على خدمات عطية الله لتدعيم صفوف الفريق.

