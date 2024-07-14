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أحمد جودة - القاهرة - يواصل عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، الغياب عن فريقه في مباراة مودرن سبورت المقبلة بالدوري، لعدم التعافي من الإصابة التي يعاني منها قبل مواجهة بيراميدز في الدوري.

وكان أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي بالنادى الأهلي، أكد أن عمرو السولية سيخضع لفحوصات جديدة وإجراء أشعة رنين على السمانة بعد زوال الورم من محيط العضلة، من أجل معرفة موعد عودته.

عاجل.. الأهلي يفقد الدينامو أمام مودرن سبورت

وأضاف جاب الله: "اللاعب يؤدي تدريبات علاجية واستشفائية لحين زوال الورم وإجراء الأشعة التي سيتحدد فى ضوئها مدة العلاج والتأهيل اللذين يخضع لهما اللاعب".

ويستعد الأهلي لمواجهة مودرن سبورت، مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الاسبوع السابع عشر لمسابقة الدوري المصري.

وحقق الفريق مؤخرًا الفوز ضد بيراميدز، بثلاثة أهداف مقابل هدفين بالمباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، لحساب الجولة المؤجلة من الجولة الرابعة عشرة بالدوري المصري.

