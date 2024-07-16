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أحمد جودة - القاهرة - وزير الشباب والرياضة يشهد وقائع المؤتمر الصحفي الخاص ببطولة motor week ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديده



شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وقائع المؤتمر الصحفي الخاص ببطولة motor week والذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع شركة بيس آر ايجيبت في موسمه الثالث، في إطار احتفالات نادي السيارات والرحلات المصري بمرور ۱۰۰ عام على تأسيسه، والمقرر تنفيذه ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديده تحت شعار العالم علمين خلال الفترة من (١٦ -٢٤) اغسطس بمدينة العلمين الجديدة.



حضر المؤتمر الصحفي المهندس محمد سمير المدير التنفيذي لبطولة motor week، وقيادات وزارة الشباب والرياضة، ولفيف من الإعلاميين.



‎أشرف صبحي: تكريم الرئيس للرياضيين شرف كبير ودفعة قوية قبل الأولمبياد

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة أن توجيه الرئيس السيسى كلمة لأولاده الرياضيين وتكريمه لهم بالأوسمه اليوم، والكلمة الداعمة لبعثات مصر التى تستعد للاولمبياد شرف كبير ودفعة قوية قبل البطولة الهامة.

وقال وزير الرياضة: "إن تكريم الرئيس ما هو إلا انعكاس لاهتمام الدولة المصرية بالرياضيين والشباب عامة، والتكريم قبل الأولمبياد حافز قوى ودافع معنوى لتحقيق المزيد من الإنجازات

وشدد الدكتور أشرف صبحى علي ضرورة تهيئة المناخ لكل الرياضات بكافة أنواعها، ومن بينها السيارات، مشيرًا إلى أن مهرجان العلمين فرض نفسه على الساحة الدولية، والذى نتعاون فيه مع الشركة المتحدة، والذي أصبح مرآه للسياحة والثقافة والفكر والرياضة ونحن هنا نعلن عن أحد السباقات الرياضية.

أشار "صبحي" إلى دور الفعاليات الرياضية في الترويج للمشروعات القومية الجديدة التي تشهدها البلاد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال اطلاع المشاركين في تلك الفعاليات على ما تشهده مصر من تطور وتنمية على أرض الواقع، مشيرًا إلى انتشار رياضة سباق السيارات التي تجد إقبالا كبيرا من الممارسين من جهة، وحرص الجماهير على مشاهدة منافساتها من جهة أخرى، مضيفا أن الوزراة تعمل على نشر تلك الرياضة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.

ووجه وزير الرياضة الشكر إلى الشركة المتحدة لما تبذله من جهد وتعاون لرعاية ودعم البطولات والأحداث الرياضية ومنها مهرجان العلمين الجديدة.

ولفت وزير الشباب والرياضة إلى حرص الوزارة على نشر رياضة السيارات على نطاق كبير من خلال إقامة مجموعة من السباقات المتنوعة ضمن أجندة الفعاليات الرياضية التي تنفذها الوزارة على مدار العام، مشيدا بالمستوى الراقي والمميز الذي يقدمه ممارسو رياضة السيارات خلال الفعاليات المختلفة من خلال التنسيق الكامل بين الوزارة ونادي السيارات والرحلات المصري في كافة الفعاليات الرياضة التي تخص رياضة السيارات، والفعاليات التي تخص السياحة الرياضية.

وتتضمن البطولة ۱۲ سباق مختلف مثل ( سبيد - دريفت تندم دريفت - سباق سحب. سباق سحب سيارات خارقة - سباق سحب دراجات نارية - رالي - تحدي X44 - محاكي simulator - كارتينج - ريموت "RC" - جيت سكي" بجانب عرض السيارات المعدلة stance "يضم أكثر من ۳۰۰ متسابق في جميع المنافسات ويحتوي علي معرض للسيارات والدراجات النارية والراكب وخدمات ما بعد البيع، ليكون الحدث الأكبر الذي يتم تنظيمه في مصر والشرق الأوسط.

تضم الفعاليات محاولة لكسر رقم قياسي لموسوعة جينيس للأرقام القياسية بتنظيم أكبر موكب للسيارات والدراجات النارية في العالم.

جدير بالذكر أن هذه البطولة تأتي ضمن أجندة فعاليات السياحة الرياضة بوزارة الشباب والرياضة والتي يتم تنفيذها علي مدار العام.

