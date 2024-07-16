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أحمد جودة - القاهرة - شدد كيران تريبيير، نجم منتخب إنجلترا، أنه لا يمكن تبرير خسارة فريقه نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" أمام إسبانيا، بسبب شعور اللاعبين بالإرهاق.

تريبيير يعارض تصريحات ساوثجيت

وعجز منتخب إنجلترا عن التتويج بلقب أمم أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، عقب هزيمته (1-2) أمام إسبانيا، في نهائي المسابقة القارية بالعاصمة الألمانية برلين، ليخسر نهائي البطولة للنسخة الثانية على التوالي.

كان منتخب إنجلترا، الذي خسر نهائي النسخة السابقة "يورو 2020" أمام منتخب إيطاليا بركلات الترجيح، يحلم بالفوز بأول لقب كبير في تاريخه، منذ حصوله على كأس العالم عام 1966، التي استضافها على ملاعبه.

وعقب الخسارة، قال جاريث ساوثجيت، مدرب منتخب إنجلترا، إنه كان لديه "بعض (اللاعبين) لم يصلوا لقمة مستواهم البدني"، مشيرًا إلى أنه كان "يعاني" من هذه المشكلة طوال البطولة التي نظمتها ألمانيا.

ورغم صعود المنتخب الإنجليزي لنهائي أمم أوروبا، فقد تعرض أداء الفريق لانتقادات واسعة النطاق، بعدما انتظر ما يشبه المعجزة لاجتياز جميع مبارياته في الأدوار الإقصائية، قبل أن يسقط في النهائي أمام المنتخب الإسباني.

وقال تريبيير، الذي شارك أساسيًا في كل مباريات إنجلترا بالبطولة، حتى فقد مكانه أمام لوك شو، الذي استعاد عافيته مرة أخرى في النهائي: "كرة القدم تعتمد على التفاصيل الدقيقة. إنها بطولة من تلك التي قدم فيها اللاعبون كل ما لديهم".

وأضاف اللاعب الإنجليزي "كان فريقنا لائقًا تمامًا. إذا رأيت إحصائيات الركض، فأعتقد أننا ربما نكون الأعلى في البطولة بأكملها. لذلك هذا ليس عذرًا".

وأوضح تريبيير: "لقد سجلوا الهدف الثاني ويكون الأمر دائما صعبا عندما تطارد فريقا مثل إسبانيا".

ورفض تريبيير، الانخراط في الجدل الدائر بشأن مستقبل ساوثجيت، 53 عامًا، الذي باتت الشكوك تحوم حول مصيره سواء بالبقاء في منصبه عقب خسارة لقب جديد أم لا.

لكن ظهير فريق نيوكاسل يونايتد يشعر بأن المستقبل يبدو مشرقا بالنسبة لمنتخب إنجلترا، حيث تحدث عن اللاعبين الواعدين في صفوف الفريق: "لقد تعلموا الكثير من ساوثجيت خلال تلك البطولة".

وكشف تريبيير "لقد ساهم اللاعبون الشباب بلحظات مؤثرة بالنسبة لنا، حيث دخل كول (بالمر) وسجل في النهائي أمام إسبانيا، كما صنع لأولي (واتكينز) في لقاء المربع الذهبي أمام هولندا".

وأشار لاعب منتخب إنجلترا "يجب على الجميع أن يكونوا مستعدين. لقد مررت بهذا الوضع من قبل. يمكن للاعبين الشباب أن يتعلموا الكثير من هذه التجربة. سوف يجعلهم ينضجون. لكننا نشعر بخيبة أمل لأننا لم نحصل على اللقب".

وتابع "إسبانيا فريق كبير ولديه لاعبون يمتلكون جودة عالية. لقد قدم كل لاعب أقصى الجهد، الجميع يستحق الثناء الكبير".

وختم تريبيير حديثه "كل ما يمكننا فعله الآن هو رؤية عائلاتنا. لقد كان موسما صعبا لجميع اللاعبين، موسما طويلا. الآن الشيء الأكثر أهمية هو قضاء بعض الوقت مع العائلات قبل الذهاب للعب مجددا".