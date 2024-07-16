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أحمد جودة - القاهرة - كشفت وسائل إعلام إيطالية اليوم الثلاثاء أن المهاجم الإسباني ألبارو موراتا، لاعب أتلتيكو مدريد، سينضم في الساعات المقبلة إلى إيه سي ميلان بعقد مدته أربعة أعوام بعد دفع الشرط الجزائي في عقده والبالغ 13 مليون يورو.

بعد دفع 13 مليون يورو.. ميلان يضم موراتا حتى 2028

ومن المتوقع أن يتقاضى قائد منتخب إسبانيا المتوج بكأس أمم أوروبا راتبًا يتراوح بين 4.5 و5 مليون يورو في الموسم الواحد، حتى 2028 مع إمكانية التجديد لعام إضافي إذا توافرت لدى الميلان الرغبة في ذلك، حسبما أفادت صحيفة غازيتا ديلو سبورت.

ويعتقد أن اللاعب السابق وعضو مجلس إدارة "الروسونيري" الحالي زلاتان إبراهيموفيتش، نجح في إقناع موراتا بترك أتلتيكو، رغم أن اللاعب الإسباني كان أبدى رغبته في حصد الألقاب مع "الروخيبلانكوس"، عبر المنصات الاجتماعية.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب (31 عامًا) لن يسافر الآن إلى إيطاليا، وسيجري الفحص الطبي لميلان في مدريد، ربما غدًا الأربعاء، ثم سيحصل على عطلة.

ولا يزال من المبكر للغاية التكهن بموعد الظهور الأول لموراتا مع فريق الشمال الإيطالي، لكن المصدر أشار إلى أنه قد يلعب لقاء ميلان ومونزا في بطولة كأس سيلفيو برلسكوني في 13 أغسطس (آب) بملعب سان سيرو.

كان إنريكي سيريزو رئيس أتلتيكو مدريد قد اعترف الإثنين أن موراتا "قرر الرحيل لفريق آخر"، وأن هذا القرار "محزن ومحبط لأنه لاعب رائع لكن لن نقف في طريقه".