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أحمد جودة - القاهرة - انطلقت حفل تقديم كيليان مبابي لاعب ريال مدريد حاليا، بحضر الإسباني راؤول جونزاليز، مهاجم فريق ريال مدريد السابق، والفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق للفريق، وسانتياجو سولاري، المدير الفني السابق للفريق.

زيدان يحضر حفل تقديم كيليان مبابي لاعبًا لريال مدريد



وتقام حاليا حفل تقديم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم فريق ريال مدريد المنضم حديثا للفريق.



انضم الدولي الفرنسي كيليان مبابي لصفوف ريال مدريد، ووقع اليوم الثلاثاء على عقود انضمامه بشكل رسمي، في ملعب سانتياجو بيرنابيو.



وقد أعلن مبابي من قبل رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان في مايو الماضي، وسرعان ذلك في شهر يونيو أصدر نادي ريال مدريد بيانًا رسميًا أعلن من خلاله ضم كيليان مبابي لصفوفه.



وقد اجتاز كيليان مبابي الاختبار الطبي قبل الانضمام لصفوف ريال مدريد، حيث يستمر عقده حتى 2029، لمدة 5 سنوات مع خيار التمديد لعام إضافي.

وعقب انتهاء يورو 2024، وبعد خروج فرنسا من نصف النهائي، سيقدم كيليان اليوم في ملعب سانتياجو بيرنابيو أمام الجماهير.

