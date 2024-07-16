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أحمد جودة - القاهرة - قام اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، بأصدار بيانا رسميا حول ما حدث في المباراة النهائي في بطولة كوبا أمريكا 2024، التي شهدتها مواجهة الارجنتين وكولومبيا.

واشتعلت المصارعات بين جماهير المنتخبين ورجال الأمن قبل انطلاق المباراة النهائية لكأس كوبا أمريكا 2024، بين الارجنتين وكولومبيا، وبناء على ذلك تم تأجيل المباراة لساعات قبل دخول ملعب هارد روك موقع إقامة النهائي دون تذاكر.

اتحاد أمريكا الجنوبية يصدر بيان حول أحداث نهائي كوبا أمريكا 2024

وجاء بيان كونميبول على النحو التالي:

نهنئ الأرجنتين وكولومبيا على المباراة النهائية الكبرى جمعتهما، فقد انتهت البطولة الأكثر تحديًا في التاريخ التي نظمها الكونميبول بالتعاون مع الكونكاكاف، حيث وصلت إلى أرقام قياسية في الملاعب والحضور والجمهور.

كما هو معروف، في المباراة النهائية التي أقيمت في ميامي، ذهب المشجعون الذين لا يحملون تذاكر إلى المنطقة المجاورة للملعب، مما أدى إلى تأخير الوصول الطبيعي للأشخاص الذين حصلوا عليها، مما أدى إلى إبطاء الدخول وأدى إلى إغلاق الأبواب.

ونظرًا لهذا الوضع، كان اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم خاضعًا للقرارات التي اتخذتها سلطات ملعب هارد روك، وفقًا للمسؤوليات التعاقدية المحددة للعملية الأمنية.

بالإضافة إلى الأحكام المحددة في العقد المذكور، أوصى الكونميبول السلطات المذكورة باتباع الإجراءات التي تم اختبارها في أحداث بهذا الحجم، والتي لم يتم أخذها في الاعتبار.

نأسف لأن أعمال العنف التي ارتكبها أشخاص خبيثون شوهت نهائيًا كان جاهزًا ليكون احتفالًا رياضيًا كبيرًا.

